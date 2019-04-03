السعودية اليوم / اليونيسف ووزارة الصحة الليبية توقعان خطة عمل لتحسين الخدمات في 24 بلدية



طرابلس 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أول خطة عمل سنوية مع مديرية الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الليبية.

وأبانت يونيسف في بيان لها أن الخطة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للأم والطفل في 24 بلدية في ليبيا وذلك في إطار برنامج اليونيسف في ليبيا لعامي 2019-2020 .

وأوضحت أن أكثر من نصف مليون طفل في ليبيا بحاجة للمساعدة الإنسانية، داعية إلى الوصول لحل سياسي للأزمة وإنهاء العنف من أجل أطفال ليبيا.

// انتهى //

18:42ت م

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