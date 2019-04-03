السعودية اليوم / كلية التقنية بنجران تنظم الحفل الختامي لأنشطتها



نجران 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

نظمت الكلية التقنية بنجران ممثلة في وكالة الكلية لشؤون المتدربين اليوم، الحفل الختامي لأنشطتها للعام التدريبي 1440/1439هـ، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بنجران سعيد بن أحمد آل جبار, ووكلاء الكلية, وأعضاء هيئة التدريب والمتدربين، وذلك بقاعة الأمير مشعل بن عبدالله بمقر الكلية.

واشتملت فقرات الحفل على كلمة وحدة الأنشطة وتوضيح دورها المهم في التركيز على توظيف مهارات التفكير لدى المتدرب والتشجيع على التدريب الذاتي من خلال الأنشطة المختلفة، كما تضمنت الفقرات عرضًا عمليًا للروبوت.

وأكد وكيل الكلية لشؤون المتدربين تركي بن محمد آل دغرير, أهمية الأنشطة اللامنهجية التي نفذتها الكلية خلال العام التدريبي الحالي في صقل مواهب المتدربين وتنمية مهاراتهم التدريبية، منوهًا بالدعم الكبير الذي تجده الأنشطة من قيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إيمانًا منهم بأهميتها في تشجيع المتدربين وتحفيزهم للمشاركة، وكذلك لإثراء العملية التدريبية لهم في الكلية بما ينعكس إيجابًا على تحصيلهم التدريبي.

// انتهى //

18:41ت م

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