السعودية اليوم / القبض على عناصر من الجماعات الإرهابية وتدمير قنابل تقليدية الصنع وإيقاف مهربين ومهاجرين بالجزائر



الجزائر 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

قبضت وحدات مشتركة من الجيش والأمن الجزائريين على أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بمدن وهران ومستغانم وتبسة فيما دمرت وحدات أخرى من الجيش ست قنابل تقليدية الصنع بمدينتي عين الدفلى والمدية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن عناصرها بمدن جانت وبرج باجي مختار وعين قزام أوقفت ستة عشر مهرباً وصادرت منهم مركبتين رباعيتي الدفع، و 93 مولداً كهربائياً، و 91 مطرقة ضغط، وخمسة أجهزة للكشف عن المعادن، وكمية من المواد الغذائية.

وأشار البيان من جهة أخرى الى ان عناصر الأمن بمدينتي جانت وعين قزام أوقفت 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.

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18:36ت م

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