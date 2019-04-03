السعودية اليوم / وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية تلتقي رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان



بيروت 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

إلتقت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضية ايفانا هردليشكوفا.

وجرى خلال اللقاء عرض لمسار التحقيقات والمحاكمات في المحكمة الخاصة بلبنان.

// انتهى //

18:16ت م

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