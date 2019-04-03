السعودية اليوم / نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة بليبيا تبحث مع ممثلين عن غدامس الاستعدادات الجارية للملتقى الوطني



طرابلس 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

التقت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز اليوم ممثلين عن غدامس لمناقشة الاستعدادات الجارية للملتقى الوطني الذي ستستضيفه المدينة خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل الجاري.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فى بيان : إن وليامز أبدت امتنان بعثة الأمم المتحدة للدعم الاستثنائي الذي تلقته من السلطات المحلية في مدينة غدامس التي ستستضيف فعاليات الملتقى.

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18:13ت م

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