السعودية اليوم / الدكتور بنتن يستقبل سفير جيبوتي لدى المملكة



الرياض 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه في الرياض، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بالحجاج والمعتمرين القادمين من جيبوتي، والخدمات التي تقدمها الوزارة في سبيل العناية بضيوف الرحمن منذ قدومهم لأداء المناسك وحتى عودتهم لبلادهم بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج والعمرة في راحة واطمئنان.

من جهته أعرب سفير جمهورية جيبوتي عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

17:57ت م

0237



الرياض 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واسالتقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه في الرياض، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بالحجاج والمعتمرين القادمين من جيبوتي، والخدمات التي تقدمها الوزارة في سبيل العناية بضيوف الرحمن منذ قدومهم لأداء المناسك وحتى عودتهم لبلادهم بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج والعمرة في راحة واطمئنان.من جهته أعرب سفير جمهورية جيبوتي عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على ما تقدمه من رعاية واهتمام بالحجاج والمعتمرين والزوار، وتيسير أداء المناسك للمسلمين من أنحاء العالم كافة .// انتهى //17:57ت م0237

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