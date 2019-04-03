السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يستقبل سفيرة بلجيكا لدى المملكة



الرياض 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بالرياض اليوم، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة السيدة دومينيك مينور.

وجرى خلال اللقاء بحث الخدمات التي تقدمها الوزارة للحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم، والقادمين من بلجيكا على وجه الخصوص.

ويأتي اللقاء ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم حج 1440هـ، لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

17:56ت م

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الرياض 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بالرياض اليوم، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة السيدة دومينيك مينور.وجرى خلال اللقاء بحث الخدمات التي تقدمها الوزارة للحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم، والقادمين من بلجيكا على وجه الخصوص.ويأتي اللقاء ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم حج 1440هـ، لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لتيسير إجراءات قدوم ضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم في راحة واطمئنان.// انتهى //17:56ت م0236

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