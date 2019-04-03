السعودية اليوم / السلطات المصرية تغلق ميناء نويبع أمام حركة الملاحة البحرية بسبب الطقس



القاهرة 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

قررت هيئة موانئ البحر الأحمر، غلق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.

وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم ، بأن قرار الغلق جاء للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية نظرًا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح إلى معدلات لا تسمح بحركة السفن بشكل آمن.

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17:36ت م

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