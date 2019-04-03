السعودية اليوم / بلدية طريف تواصل حملاتها لصيانة المسطحات الخضراء وإزالة الحشائش



طريف 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

واصلت بلدية محافظة طريف ممثلة بإدارة الخدمات قسم الزراعة اليوم, حملاتها لصيانة المسطحات الخضراء وإزالة الحشائش الزائدة على البلدورات وإزالة مظاهر التلوث البصري.

وتأتي هذه الحملة أيضا ضمن حملات البلدية في معالجه التشوه البصري في المحافظة ضمن الحملات المجدولة لدى البلدية، التي تتماشى مع مبادرة الوزارة الشؤون البلدية والقروية "تحسين المشهد الحضري كذا أحلى".

// انتهى //

17:36ت م

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