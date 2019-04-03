السعودية اليوم / المجلس المحلي لمحافظة خليص يعقد اجتماعه الدوري



مكة المكرمة في 27 رجب 1440 ه الموافق 03 إبريل 2019 م واس

عقد المجلس المحلي بمحافظة خليص اليوم اجتماعه الدوري برئاسة المحافظ الدكتور فيصل بن غازي الحازمي الذي رحب بأعضاء المجلس مقدماً شكره وتقديره لرؤساء الدوائر الحكومية على كل ما يقدمونه من مجهودات لخدمة المواطنين معرباً عن اعتزازه بشباب المحافظة .

بعد ذلك استعرض المجلس عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعماله ، وأقر عددا من التوصيات التي تم الرفع بها لمجلس منطقة مكة المكرمة تمثلت في إنشاء خمس بلديات بالمحافظة في مراكز الظبية والجمعة والبرزة ووادي ستارة ووادي قديد وأم الجرم علاوة عل تخصيص شاطئ لمحافظة خليص على ساحل البحر الأحمر وزيادة مساحة الحيز العمراني للمجمعات السكانية لمحافظة خليص.

وكذلك توفير منشآت للأنشطة الشبابية بالمحافظة بالإضافة إلى تزويد المراكز الشمالية بالمحافظة " مركز وادي قديد – مركز الظبية والجمعة – مركز وادي ستارة " بمياه التحلية.

// انتهى //

17:32ت م

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