السعودية اليوم / أمير عسير يرعى حفل تخريج 3651 متدرباً ومتدربة من الكليات التقنية بالمنطقة



أبهـا 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير اليوم, الحفل الموحد لخريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير للعام التدريبي 1439 / 1440هـ, بمختلف التخصصات التقنية والمهنية, والبالغ عددهم 3651 متدرباً ومتدربة منهم 3522 متدرباً و129 متدربة، بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد الزهراني, وذلك بمقر الكلية التقنية بمحافظة خميس مشيط .

وفور وصول سموه افتتح معرض "فرصة عمل لكل خريج", حيث تجول داخل المعرض الذي اشتمل على 21 جهة توظيف بواقع 200 فرصة توظيف لخريجي وخريجات التدريب التقني بالمنطقة, كما شهد سموه توقيع عدد من اتفاقيات التوظيف المباشرة بين خريجي التدريب التقني وشركات القطاع الخاص بالمعرض.

بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور عبدالله آل مرزوق كلمة رحب خلالها بسمو أمير منطقة عسير والحضور, مثمناً اهتمام ودعم سموه الدائم بقطاع التدريب التقني بالمنطقة, مشيراً إلى أن عدد المتدربين المستمرين بالمنطقة أكثر من 11 ألف متدربة ومتدربة في 32 وحدة تدريبية منها 7 كليات للبنين و 3 للبنات و 6 فروع للكليات التقنية و11 معهداً صناعياً و 5 معاهد للسجون.

عقب ذلك شاهد الجميع فيلماً مرئياً عن التدريب التقني والمهني وما وصل له من تطور يتوافق مع رؤية المملكة 2030, ثم اطلع الأمير تركي بن طلال على جناح برنامج الأمير فيصل بن خالد للصيانة التطوعية حيث التقى بعد من المتدربين والمدربين العاملين بالبرنامج واستمع إلى شرح مفصل عن سير البرنامج وخدمته للمساجد والفقراء والأيتام والمعاقين.

وفي نهاية الحفل كرّم الأمير تركي بن طلال أوائل الخريجين والخريجات, كما التقطت الصور التذكارية مع سموه بهذه المناسبة.

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17:07ت م

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