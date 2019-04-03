انت الان تتابع تفاصيل خبر خسائر مهولة لكبرى شركات السعودية خلال 2018 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 أبريل 2019 06:48 مساءً - أظهرت نتائج بيانات مالية تكبّد عشرات الشركات السعودية خسائر ضخمة، بينها شركة "نداك" التي تفاقمت خسائرها بنحو خمسة أضعاف على أساس سنوي.

وذكر تقرير لصحيفة "الاقتصادية" السعودية أن أكثر من 50 شركة مدرجة بالبورصة سجلت خسائر في 2018، فارتفعت خسائر 13 شركة منها.

وأشار إلى أن 24 شركة أخرى سجلت خسائر مقابل أرباح في 2017، في حين قلّصت الشركات الـ13 المتبقية خسائرها مقارنة بالعام ذاته.

وأضاف التقرير: "إن 62 شركة أخرى سجلت تراجعاً في الأرباح بالعام الماضي، في مقدمتها "الصقر للتأمين" بنسبة تراجع قدرها 96.1%، وشركة "نادك" (الشركة الوطنية للتنمية الزراعية) بنسبة 95.6%".

كما أعلنت شركات "وفا للتأمين"، و"اللجين"، و"الخضري"، والشركة العقارية السعودية "العقارية"، وشركات أخرى، عدم تمكنها من نشر النتائج المالية.

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وكان ما تكبدته الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" من صافي خسائر، بقيمة 48 مليون ريال، في الربع الرابع من عام 2018 (الدولار يساوي 3.75 ريالات)، مقارنة بخسائر بلغت 7.61 ملايين ريال في الربع المماثل من 2017، بارتفاع نسبته 529.2%، بحسب ما أورد موقع مباشر إنفو.

وعلى صعيد سنة كاملة انخفضت أرباح الشركة خلال 2018 بنسبة 95.6% على أساس سنوي، لتستقر عند أقل من مليوني ريال، مقابل 40 مليوناً قبل سنة.

وعزت الشركة هذه الخسائر إلى أسباب عدة؛ أبرزها الانخفاض في قيمة أصول القطاع الزراعي نتيجة وقف زراعة الأعلاف بالمملكة.

وحسب القطاعات سجل قطاعا "الفنادق والسياحة" و"التشييد والبناء" خسائر لكل منهما في عام 2018 مقارنة بأرباحٍ في عام 2017، إذ بلغت خسائر الأول 18.49 مليون ريال، العام الماضي.

أما قطاع "التشييد والبناء" فبلغت خسائره العام المنصرم نحو ملياري ريال، مقابل أرباح قيمتها 142.7 مليوناً في 2017، وفق ما أوردته صحيفة الاقتصادية السعودية.

وبلغ عدد القطاعات التي سجلت تراجعاً في أرباحها تسعة قطاعات، تصدّرها قطاع "الطاقة"، مسجلاً تراجعاً قيمته 5.16 مليارات ريال، أي ما نسبته 73.4%، لتصل أرباحه في عام 2018 إلى 1.87 مليار ريال.