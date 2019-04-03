شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يُسلم أول قطعة أرض لمستفيدي "صنعة" والان نبدء بالتفاصيل

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، المستفيدين الأوائل المرشحين للاستفادة من مبادرة "صنعة" التي أُطلقت مؤخرًا بالشراكة ما بين أمانة الشرقية وغرفة الشرقية, بهدف دعم شباب الأعمال وتوفير بيئة استثمارية حاضنة للصناعات الوطنية الخفيفة.

جاء ذلك على هامش تدشين سموه لملتقى "بيبان الشرقية" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت عنوان "للطموح فكرة وللنجاح بيبان" على أرض معارض الظهران الدولية "الظهران اكسبو"، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة، و وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، و أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وعدد من أصحاب المعالي, ورجال الأعمال والجهات ذات العلاقة.

وتسلّم ٦ مستفيدين، عقودهم الاستثمارية للأراضي الصناعية, ضمن مشروع مبادرة "صنعة" التي دشنها سمو أمير المنطقة في نوفمبر 2017م ، بهدف توفير بيئة استثمارية حاضنة للشباب وتطوير الصناعات الوطنية.

وكشف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير, عن بدء تسليم العقود الأولى للمرشحين للاستفادة من مبادرة صنعة، التي أطلقتها الأمانة في وقت سابق بالشراكة مع غرفة الشرقية، مشيراً إلى تسليم سمو أمير المنطقة لأول قطع أراضي لـ ٦ مستفيدين خلال تدشين سموه لملتقى "بيبان الشرقية".

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وأكد الجبير, مواصلة أعمال ترشيح وتسليم المستفيدين من ٢١١ موقعاً جرى تخصيصها في وقت سابق لشباب وشابات الأعمال، التي تقع في أحد المخططات المعتمدة في مدينة الدمام، كأول منطقة للخدمات المساندة لمشروعات شباب وفتيات الأعمال, وذلك دعمًا و تشجيعا لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الانتباه إلى أن مشاركة الأمانة في ملتقى "بيبان الشرقية" الذي يُعد منصة شاملة تقدم حلولاً عملية لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة والعمل على تحفيز الابتكار للمساهمة في إمداد السوق المحلي بأفكار إبداعية تحقق عائدات للاقتصاد الوطني بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن مشاركة أمانة المنطقة الشرقية امتدادًا لجهودها في خلق بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة، وذلك باستعراض فرصها الاستثمارية من بينها مبادرة صنعة المعنية بتوفير مجموعة من الأراضي، بسعر رمزي، لخلق بيئة استثمارية حاضنة للصناعات الوطنية الخفيفة، كما تعمل صنعة على تنويع الاستثمارات و الصناعات المحلية لشباب وفتيات المنطقة بآلية إلكترونية مبنية على أسس ومعايير لاختيار المستفيد الأفضل وبحوكمة عالية، تهدف إلى تقديم أراضي صناعية بأسعار منخفضة، وتزويد 211 رواد أعمال بأراضي صناعية, إضافة إلى خلق قصص نجاح في القطاع الصناعي.

كما شارك مركز الإبداع البلدي بأمانة المنطقة الشرقية في الملتقى بركن يحتوي على نبذة لأهداف المركز ومنها استقطاب الأفكار الإبداعية من شرائح المجتمع كافة لتطوير العمل البلدي، التي تعالج تحديات القطاع البلدي و من ثم العمل على دراستها و تنفيذها بشكل إبداعي منها, فيما يهدف إلى تفعيل الطاقات و الأفكار المجتمعية، وتحسين الخدمات البلدية.