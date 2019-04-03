شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وغبار على الشرقية من غدٍ وحتى السبت والان نبدء بالتفاصيل

نبهت هيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار غزيرة ورياح مثيرة للغبار والأتربة تتسبب فى انعدام للرؤية أيام الخميس والجمعة والسبت بالمنطقة الشرقية على مناطق حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والخفجى والجبيل والدمام والظهران والقطيف والأحساء .

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