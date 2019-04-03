تكريم 51 جامعيًا من أبناء تهامة قحطان تخرجوا من جامعات المملكة

2019-04-03

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - الفرشة

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالفرشة وجمعية البر الخيرية حفل تكريم للطلاب الجامعيين الخريجين من الجامعات السعودية من أبناء تهامة قحطان وآل تليد والبالغ عددهم 51 طالبًا الذين تخرجوا من الجامعات بالمملكة في تخصصات عديدة منها الطب وطب الأسنان والقانون وإدارة الأعمال واللغة العربية والشريعة والاقتصاد.

وأقيم حفل خطابي بقاعة الفجر في أبها تحت شعار “برنامج الرواد الجامعي” بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن بالفرشة والأستاذ المشارك بجامعة الملك خالد الدكتور محمد بن متعب آل كردم والشيخ علي بن محمد آل شينان وعدد من الآباء والخريجين.

وافتتح الحفل بالقرآن الكريم للطالب أحمد آل ظافر، وألقى الخريجون كلمة ألقاها نيابة عنهم الطالب سعيد حمران سالم عبر فيها عن شكره لكافة القائمين على مثل هذه المبادرة لتكريم طلبة العلم الخريجين من الجامعات بالمملكة.

وقال: إننا هذا المساء حصدنا ثمار ما زرعناه على مدى سنوات مضت في المرحلة الجامعية وقد كانت رحلة كفاح وكان فيها الحلم والسهل والصعب ولكن تحقق لنا بفضل الله ذلك الحلم وأصبحنا جاهزين أنا وزملائي لنكون سواعد وطنية لدفع عجلة التنمية مع كافة أبناء الوطن لتحقيق تطلعات القيادة لرؤية المملكة 2030.

بعدها ألقى الدكتور آل كردم كلمة عبر فيها عن شكره للقيادة ولجميع من ساهم في تكريم أبناء تهامة من كافة القطاعات والجهات الخيرية والأهلية، مضيفًا: لعل ذلك أقل ما يقدم لمثل هؤلاء الرجال من الجامعيين الذين نفتخر بهم وتخرجوا من عدة جامعات بعد رحلة جهد وعلم وكفاح وأصبحوا قادرين على المساهمة في بناء الوطن الغالي.

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وقدم كلمة الجهات المشاركة في تنظيم الاحتفال، عبدالرحمن جابر، حيث أكد أن هذه المبادرة من ضمن الأعمال التي تقوم عليها تلك الجهات الخيرية والأهلية تحت شعار “برنامج الرواد الجامعي” لتكريم رموز العلم ومن سهروا الليالي وجنوا الثمار، مقدمًا شكره للجميع ولكل من حضر.

كما ألقى الشيخ ابن شينان كلمة عبر فيها عن شكره لولاة الأمر، وقال: أصبح كل شيء متوفرا لدينا بفضل الله ثم بفضل القيادة ولم يعد لنا إلا العمل وتشجيع أبنائنا على مواصلة التعليم والابتعاث وغيرها من الأعمال التي تشرف أبناء تهامة للوصول إلى أعلى المراتب بالعلم، سائلًا الله أن يحفظ الجنود المرابطين على الحد الجنوبي.

من جهته، ألقى الشاعر مضواح بن جابر آل مقرح قصيدة شعرية تغنى فيها بالوطن وحكامه، وأشاد بالخريجين وبارك لهم، ونالت استحسان الجميع.

وبعد ذلك تم تكريم الخريجين بدروع تذكارية وهدايا والتقطت الصور التذكارية للجميع وتناول طعام العشاء المعد بهذه المناسبة.

شارك في الاحتفال المكتب التعاوني لدعوة والإرشاد بالفرشة ولجنة التنمية الاجتماعية بسراة عبيدة.