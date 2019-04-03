بكالوريوس الهندسة لنواف وخالد بوقس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة يتلقى كل من نواف بن ناصر بوقس وخالد بن جابر بوقس التهاني والتبريكات بمناسبة حصولهما على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية من جامعة أم القرى ضمن الدفعة الـ67.



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