نائب أمير الجوف يفتتح أعمال المؤتمر الدولي للحاسب والمعلومات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم, المؤتمر الدولي للحاسب والمعلومات، الذي نظمته كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الجوف بالمدينة الجامعية، ويستمر إلى غدٍ الخميس، حيث ستُطرح العديد من الأوراق العلمية التي يلقيها متحدثون بارزون من أصحاب الخبرة والمعرفة في مختلف مجالات الحاسب الآلي، بالإضافة إلى نخبة من الباحثات والباحثين في هذا علوم الحاسب.

وانطلق الحفل الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، بفيلم وثائقي يحكي جوانب من مسيرة الجامعة ومنجزاتها في مختلف المجالات، ثم ألقى عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات الدكتور مد الله الرويلي كلمةً أكد فيها سعي الجامعة المستمر لتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح صرحاً علمياً مرموقاً من خلال تحفيز الإبداع في البحث العلمي، مبيناً أن الكلية حرصت ضمن هذا الإطار على تنظيم النسخة الأولى من المؤتمر، التي تشكل محوراً لدعم رؤية المملكة 2030 ومساهمةً فعالة في دعم خطط التحول الرقمي

والتنمية الشاملة، تبعه كلمة المشاركين في المؤتمر، والتي ألقاها الأستاذ المشارك بقسم الحاسب الدكتور صالح أبو السعود.

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ثم عُرضت مادة مرئية حول المؤتمر وأهدافه وفعالياته المصاحبة.

بعد ذلك ألقى معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري كلمةً أعرب خلالها عن شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته المؤتمر، ولسمو نائبه لحضوره وتشريفه حفل الافتتاح، مبرزاً الدور الذي تلعبه الجامعة في تنمية المجتمع، من خلال الفعاليات العلمية المتنوعة، مشيراً إلى دور المؤتمر في الإسهام في تطوير المفاهيم والأفكار التقنية، على المستوى الوطني والعالمي، مبدياً تفاؤله بمخرجات المؤتمر، وشكره للمشاركين من خارج المنطقة.

وفي ختام كلمته أعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على دعمهما الكبير لكل قطاعات التعليم في المملكة، كما أعرب عن شكره لسمو أمير المنطقة لرعايته الدائمة لفعاليات الجامعة ودعمه مناشطها وبرامجها.

وكرم سمو نائب أمير منطقة الجوف في ختام الحفل, المشاركين من متحدثين وباحثين وفرق العمل المشاركة في التنظيم.