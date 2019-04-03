حساب المواطن .. كم عدد المرات المسموح فيها بتغيير الآيبان البنكي ؟

2019-04-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطن بشأن عدد المرات المسموح فيها بتغيير الآيبان البنكي في حساب متابعات الخليج 365.

وأكد حساب متابعات الخليج 365 ردًا على الاستفسار أنه لا يوجد عدد محدد لتغيير الآيبان البنكي عبر البوابة ولكن في حال تم تغيير الآيبان البنكي وما زال تحت التدقيق لا يمكن التغيير إلا في حال تم التحقق من صحته.

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جدير بالذكر أن حساب متابعات الخليج 365 يشترط لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا