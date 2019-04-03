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أركاد السعودية تقود بناء خط مهم للغاز الروسي بطول 474 كيلومترًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت شركة تشغيل شبكة خطوط الغاز الوطنية البلغارية اليوم الأربعاء، أن اتحاد شركات بقيادة أركاد للهندسة السعودية فاز بعقد لبناء خط أنابيب سينقل الغاز الطبيعي الروسي عبر بلغاريا.
وعرضت المجموعة، التي تضم مشروعًا مشتركًا مقره ميلانو بين أركاد و”إيه.بي.بي” التي مقرها سويسرا الانتهاء من المشروع بحلول نهاية 2020 مقابل 1.1 مليار يورو (1.24 مليار دولار) أو في غضون 8 أشهر مقابل 1.29 مليار يورو.
وفي الأسبوع الماضي، قالت الشركة البلغارية إن اتحاد الشركات الذي تقوده الشركة السعودية قدم أقل عرض لبناء خط الأنابيب، بحسب العربية.
وتسرع بلغاريا خطى بناء خط الأنابيب الذي سيبلغ طوله 474 كيلومترًا لربط حدودها الجنوبية مع تركيا بحدودها الغربية مع صربيا، بهدف ربط مشروع خط الأنابيب المزدوج “ترك ستريم” الذي تدعمه روسيا مع صربيا والمجر.
وذكرت الشركة البلغارية أن اتحاد الشركات الذي وقع عليه الاختيار قدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية بما يتفق مع معايير ترسية العقود.
وتمد روسيا خط ترك ستريم لتجنب أراضي أوكرانيا، وقالت إنها تريد ضمانات من الاتحاد الأوروبي بأنه لن يعارض مرور إحدى أذرع خط الأنابيب الذي ينقل 15.75 مليار متر مكعب عبر بلغاريا.
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