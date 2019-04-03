صور.. الأكاديمية الرائدة تحتفل بـ اليوم العالمي للتوحد

2019-04-03

متابعات الخليج 365 جدة

نظمت أكاديمية التوحد الرائدة في جدة، المهرجان السنوي الأول لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة تحت عنوان” كونوا معنا نحن هنا “تزامناً مع اليوم العالمي للتوحد وذلك في مركز حي النهضة النموذجي.

وبدأت الفعاليات التي دشنتها سمو الأميرة دعاء بنت محمد عزت حرم الأمير محمد بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بأركان تعليمية تحت عنوان” كونوا معنا نحن هنا “لإضفاء البهجة والفرح لذوي الاحتياجات الخاصة بما فيهم أطفال التوحد، وذلك بحضور الدكتورة زينب البحيري المديرة العامة لأكاديمية التوحد الرائدة في جدة والدكتور عبدالله الغامدي الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء والأستاذة هالة نصير مديرة الإشراف بجمعية مراكز الأحياء والدكتور رامي رئيس مركز حي النهضة الرجالي والدكتورة سحر السبهان رئيسة مركز حي النهضة النسائي.

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كما تضمنت الفعاليات ألعابا وعروضا رياضية قدمها فريق مشاة جدة التطوعي ، كما تم توفير عيادات خاصة للكشف المجاني على أطفال الاحتياجات الخاصة مثل الأسنان والصحة النفسية والتوعية والإرشاد الأسري قدمها عدد من المختصين.

وشارك في الفعاليات العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص مثل جامعة الملك عبد العزيز ومكتب الشمال لتعليم البنات ومركز حي النهضة النموذجي ومركز حي البساتين وجمعية الأطفال المعاقين ومعهد التربية الفكرية للبنات ومركز بادغيش لذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من الفرق التطوعية مثل صناع الأمل وفريق “متحدون” التطوعي وفريق المملكة.

وأوضحت الدكتورة زينب البحيري المديرة العامة لأكاديمية التوحد الرائدة في جدة أن هذا المهرجان يتزامن مع اليوم العالمي الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار رقم ٦٢/١٣٩ في ٢ أبريل ٢٠٠٩م استجابة للمبادرة الخليجية بتخصيص يوم للتوحد للفت انتباه العالم لإصابة عشرات الملايين به واعتباره أزمة صحية عالمية متنامية.

وبينت البحيري أن هذا المهرجان يهدف لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم الطبيعيين بالمجتمع وتقديم المساعدة والمساندة لأسرهم ونشر ثقافة التعامل مع أطفال التوحد في كافة المرافق العامة واعتبارهم أشخاصا من المجتمع وذوي همم خاصة، حيث يساعد تشجيعهم ودعمهم في زيادة قدرتهم على التواصل والتعايش مع المجتمع .

وأشارت إلى أننا أخذنا على عاتقنا منذ إنشاء مركزنا أكاديمية التوحد الرائدة بث الوعي لكثير من الأسر والتشجيع على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع .

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات المهرجان ستختتم اليوم الأربعاء حيث يحظى باهتمام كبير من المختصين وأسر ذوي الهمم.

وقد شاركت شركة أسمنت العربية كراع رسمي لفعاليات المهرجان.