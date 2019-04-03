دعوة 35 متقدماً على وظائف الحرس الوطني للمطابقة

2019-04-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني أسماء (35) من المتقدمين على وظائفها المعلنة في 16/04/1440هـ على موقع الوزارة الإلكتروني ، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم على موقعها (هنا)، مراجعة أي فرع من فروع وزارة الخدمة المدنية وذلك اعتباراً من يوم الأحد 02/08/1440هـ الموافق 07/04/2019م إلى يوم الخميس 06/08/1440هـ الموافق 11/04/2019م ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجل على برنامج جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وتؤكد وزارة الحرس الوطني أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن على موقعها الإلكتروني.

وطلبت وزارة الحرس الوطني من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم فروع وزارة الخدمة المدنية اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة :

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– الهوية الوطنية .

– أصل وثيقة التخرج ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج .

– الحاصلون على الدرجة العلمية من الخارج يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي .

وأوضحت وزارة الحرس الوطني أنه يتطلب إحضار أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة ولن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة . ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف .