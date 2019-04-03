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2019-04-03 تقلبات جوية من الخميس حتى الأحد على هذه المناطق متابعات الخليج 365 - الرياض حذرت الأرصاد من تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة ابتداء من يوم غد الخميس 2019/04/04 إلى يوم الأحد القادم.

وقالت الأرصاد إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة والطائف كذلك على منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها .

وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية . كما يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة .









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