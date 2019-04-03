- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم باحث فلكي يحدد غرة شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
باحث فلكي يحدد غرة شهر رمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يكون يوم الاثنين 6 مايو المقبل أول أيام رمضان.
وأوضح الجروان أن معايير الرؤية الفلكية تشير إلى أن هذا اليوم هو أول أيام شهر رمضان، وستقل ساعات الصيام فيه لأول مرة منذ 4 سنوات عن 15 ساعة.
ويثبت شهر رمضان بأمرين أحدهما: رؤية هلال الشهر في ليلة 29 من شهر شعبان، والثاني إكمال شعبان ثلاثين يوما، وذلك إذا لم ير الهلال لغيم أو نحوه.
كانت هذه تفاصيل خبر باحث فلكي يحدد غرة شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.