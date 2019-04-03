باحث فلكي يحدد غرة شهر رمضان

2019-04-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يكون يوم الاثنين 6 مايو المقبل أول أيام رمضان.

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وأوضح الجروان أن معايير الرؤية الفلكية تشير إلى أن هذا اليوم هو أول أيام شهر رمضان، وستقل ساعات الصيام فيه لأول مرة منذ 4 سنوات عن 15 ساعة.

ويثبت شهر رمضان بأمرين أحدهما: رؤية هلال الشهر في ليلة 29 من شهر شعبان، والثاني إكمال شعبان ثلاثين يوما، وذلك إذا لم ير الهلال لغيم أو نحوه.