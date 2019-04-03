شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يعرض جهوده في الدفاع عن قضايا الأُمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تحدث رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، اليوم (الأربعاء)، عن دور البرلمان في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وذلك خلال طاولة الحوار الأكاديمي بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز.

وقال رئيس البرلمان العربي: «تشرفت اليوم بالحديث في طاولة الحوار الأكاديمي بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز عن دور البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية».

Advertisements

وأكد الدكتور السلمي، أن الحوار كان بناءاً ومثمراً وتفاعلياً، وعرض خلاله دور البرلمان العربي في العمل العربي المشترك، وجهود وخطط عمل البرلمان العربي في دعم القضايا العربية المحورية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودور البرلمان في مواجهة التطرف والإرهاب، ودعم الدول العربية التي تشهد صراعات ونزاعات.

كما استعرض رئيس البرلمان العربي خطط عمل البرلمان العربي لمواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، ودور البرلمان العربي دعم الجولان العربي السوري ومواجهة مخطط فصله عن الجمهورية العربية السورية، كما عرض رؤية البرلمان العربي بشأن التكامل الاقتصادي العربي ودور البرلمان العربي لدعم القضايا الاجتماعية والثقافية، ومنها دعم المرأة والشباب واللاجئين، وقضايا التعليم ومكافحة الفقر، من خلال استعراض الوثائق والرؤى البرلمانية الصادرة عن البرلمان العربي في هذا الشأن.

واستمع رئيس البرلمان العربي للمقترحات وأجاب عن التساؤلات التي طُرحت من الحضور، والتي تُعزز دور البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية.