شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان يرعى جائزة أمين مدني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

رعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، حفل جائزة أمين مدني للبحث في تاريخ الجزيرة العربية في دورتها السابعة، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل، والدكتور نزار مدني، وأمين عام الجائزة إياد أمين مدني، وعدد من المسؤولين بمنطقة المدينة المنورة.

وأشار أمير المنطقة في كلمة بهذه المناسبة، إلى ما تركه أمين مدني من أعمال جليلة ومعروفة في مجال البحث في تاريخ الجزيرة العربية، مثمناً دور أبنائه في إطلاق الجائزة والقيام على أعمالها، مضيفاً أن إطلاق جوائز ومبادرات تحمل اسم رواد المعرفة من العلماء والباحثين له أثره الكبير في مد الجسور بين الأجيال، ليكونوا قدوة حسنة لهؤلاء الرموز والتعرف على نتاجهم المعرفي.

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وأكد الأمير فيصل بن سلمان أهمية أن لا تقتصر الجوائز على من فارق الحياة من رموز المعرفة، وأن تشمل الأحياء منهم ممن خدموا دينهم ووطنهم، مقترحاً بصفته رئيساً لمجلس أمناء مركز أبحاث المدينة المنورة، إطلاق جائزة للبحث في التاريخ الحديث للمدينة المنووة باسم نزار عبيد مدني، وذلك تكريماً لجهوده في خدمة دينه ووطنه.

وسلم أمير المنطقة الفائزين بالدورة السابعة لجائزة أمين مدني، للأستاذة الدكتورة دلال بنت مخلد الحربي عن موضوع «دور المرأة القيادي والاجتماعي في تاريخ وثقافة الجزيرة العربية»، والأستاذ الدكتور المبروك محمد الباهي، وذلك تقديراً لأعماله العلمية وخاصة تلك ذات الصلة بإقليم البحر الأحمر.

من جانبه، أعرب أمين عام الجائزة إياد مدني عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على رعايته واستضافته لها، مؤكداً أن رعايته للجائزة يعكس ما يلقاه المثقفين والباحثين من اهتمام ورعاية كبيرين منه، مبيناً أن توجيهاته ودعمه يُسهم في الارتقاء بالحركة الثقافية في منطقة المدينة المنورة.

كما شاهد الحضور فيلماً يحكي سيرة الراحل أمين مدني ودورات الجائزة منذ إطلاقها والفائزين فيها بدوراتها الستة الماضية، وتناول العرض السيرة الذاتية للفائزين بالجائزة في دورتها السابعة، وقدَّم الدكتور سعد الراشد كلمة اللجنة العلمية للجائزة، كما ألقى الدكتور عبدالله عسيلان كلمة النادي الأدبي بالمدينة المنورة.