شكرا لقرائتكم خبر عن «الضويلع» يدشن 40 عيادة أسنان جديدة لخدمة 6 آلاف مريض شهرياً بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

دشن نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد الضويلع اليوم (الأربعاء)، مشروع توسعة وتحسين بيئة العمل لمركز طب الأسنان التخصصي بمستشفى الملك فهد العام بجدة، بحضور مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي وعدد من القيادات الصحية بجدة، حيث تجول «الضويلع» في أقسام المركز وأستمع إلى شرح عن المركز والعيادات والخدمات التي سيقدمها للمستفيدين مستقبلاً.

كما أطلع على مشروع ترميم و تحسين بيئة العمل، حيث يشهد تخصص طب الأسنان بجدة نقلة نوعية و كبيرة في الآونة الأخيرة و من جوانب عدة، وتم تجهيز العيادات وفق أنظمة طبية تضاهي المراكز الطبية المتخصصة، لتقدم خدماتها لأهالي مدينة جدة، وفق أعلى معايير الجودة المُعتمدة من الجهات المختصة. ويُعد مركز طب الأسنان التخصصي من أحدث مشروعات التوسعة، التي تبنتها وزارة الصحة لتقديم خدمات الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية في مجال طب وجراحة الفم والأسنان، من حيث تكامل تجهيزاته التقنية و كوادره البشرية، تماشياً مع توجه الوزارة نحو التحول الإستراتيجي، ولتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، مما يرفع من مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمستفيدين في محافظة جدة.

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وأوضح مدير إدارة طب الأسنان بصحة جدة الدكتور فوزي الغامدي أن المركز تم تجهيزه بعد التوسعة وفق أحدث التقنيات من خلال التجهيزات الحديثة و المتطورة التي تواكب التطور العالمي في مجال طب الأسنان و تتوافق مع المواصفات الفنية العالمية، وإستقطاب الكوادر الطبية و الفنية المؤهلة تأهيل عالي لتقديم خدمات طبية علاجية و وقائية للكبار و الصغار، مشيراً إلى أن المركز يضم 40 عيادة طبية، ومعمل أسنان يتسع لحوالي 30 فني، كما جُهزت العيادات بكراسي أسنان حديثة، حيث تحتوي كل عيادة على جهاز أشعة رقمي جديد، إضافة إلى جهاز حديث لتصنيع الجسور والتلبيسات الآلي، وسيتم إستحداث جهاز للتخدير الجزئي.

وأردف الدكتور الغامدي أن العيادات تشمل زراعة الأسنان و عيادات الإستعاضة السنية وعيادات أسنان الأطفال، إلى جانب عيادات للتقويم وعيادات للعلاج التحفظي وعيادات لطب الأسنان الشاملة وعيادات لعلاج و جراحة اللثة و عيادات جذور وعصب الأسنان، كما سيقدم المركز خدمة علاج الأسنان تحت التخدير الكلي لذوي الإحتياجات الخاصة و الأطفال الغير متعاونين بالعيادة، متوقعاً أن يصل عدد المستفيدين من المركز بعد توسعته لأكثر من 6 الأف مريض شهرياً.

من جانبه أكد مدير عام طب الأسنان بالوزارة الدكتور سعود أورفلي أن المركز معترف به من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريبي لأطباء الزمالات لـ 8 تخصصات، مبيناً أن المركز أعيد ترميمه و تطوير بيئة العمل، كما أنه تم التوسع في العيادات المقدمة لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين، حيث سيضم المركز نخبه عالية من الاستشاريين المؤهلين، و يضم كذلك عدد من العيادات النادرة كونه مركز تخصصي مرجعي، كما انه مرتبط بقسم جراحة الوجه و الفكين من خلال 4 عيادات، مما يرفع من مستوى الخدمة المقدمة لسكان مدينة جدة و المحافظات التابعة لها.