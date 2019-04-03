، فيديو مروع.. إعصار يرفع عمود ماء ويحول ناطحات السحاب إلى أقزام ،

محمد بن مسعود - الدمام - إحدى السكان: صوت الريح كان يصم الآذان

عندما تتحرك الطبيعة فعلى الجميع أن يشاهد في صمت وذهول ويدعو الله بالرحمة، وهذا ما حدث بعد ظهر الاثنين الماضي في ماليزيا، حين تحرك إعصار فوق البحر، رافعاً عمود ماء ضخماً والذي اندفع نحو مدينة جورج تاون، لنكتشف أن ناطحات السحاب تحولت إلى أقزام بجوار نافورة الماء الضخمة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن الظاهرة الطبيعية الغريبة التي حدثت الساعة 1:30 بعد ظهر الاثنين الماضي، تسببت بتدمير 50 منزلاً في ضاحية تانجونج توكونج بمدينة جورج تاون الواقعة على جزيرة بينانج في ماليزيا.

وتضيف الصحيفة: أصيب سكان مدينة جورج تاون بصدمة مروعة استمرت لمدة 15 دقيقة، وهي الفترة التي استغرقها الإعصار ونافورة الماء الضخمة التي ملأت سماء المدينة، حتى صارت المباني الشاهقة أقزاما تحت عمود الماء.

وقالت نونا خالد (75 عاماً) إحدى السكان لصحيفة "ملايو ميل": "لقد كان أمراً مخيفاً للغاية أشاهده لأول مرة منذ 50 عاماً، كان صوت الريح يصم الآذان ورأيت الريح تقتلع جزءاً من سقف منزلي".