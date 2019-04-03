محمد بن مسعود - الدمام - تشمل "الأحساء وبقيق والعضيلية" وتستمر حتى 7 مساءً أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على المنطقة الشرقية. وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "الأحساء، بقيق، العضيلية، والأجزاء المجاورة لها". وأضافت: تبدأ الحالة في الساعة 15:00 مساء اليوم الأربعاء وتستمر حتى الساعة 19:00 من مساء اليوم نفسه. تنبيه بهطول أمطار وهبوب رياح مثيرة للأتربة على الشرقية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-03 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على المنطقة الشرقية. وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "الأحساء، بقيق، العضيلية، والأجزاء المجاورة لها". وأضافت: تبدأ الحالة في الساعة 15:00 مساء اليوم الأربعاء وتستمر حتى الساعة 19:00 من مساء اليوم نفسه. Advertisements 03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440 03:57 PM تشمل "الأحساء وبقيق والعضيلية" وتستمر حتى 7 مساءً تشمل "الأحساء وبقيق والعضيلية" وتستمر حتى 7 مساءً أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على المنطقة الشرقية. وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "الأحساء، بقيق، العضيلية، والأجزاء المجاورة لها". وأضافت: تبدأ الحالة في الساعة 15:00 مساء اليوم الأربعاء وتستمر حتى الساعة 19:00 من مساء اليوم نفسه. ، تنبيه بهطول أمطار وهبوب رياح مثيرة للأتربة على الشرقية ،

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