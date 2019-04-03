خادم الحرمين يغادر إلى البحرين ويُنيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، المنطقة الشرقية إلى مملكة البحرين في زيارة أخوية، يلتقي خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وصدر أمر ملكي بإنابة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال غياب خادم الحرمين الشريفين عن المملكة.