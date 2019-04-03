السعودية تدعم موازنة السلطة الفلسطينية بـ40 مليون دولار

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء يوم الأربعاء، عن تسديد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية عن شهري فبراير ومارس 2019.

وصرح أسامة بن أحمد نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أن الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل 40 مليون دولار أمريكي إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية.

وذكر السفير أسامة نقلي أن ذلك المبلغ يمثل "قيمة مساهمات المملكة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لشهري فبراير ومارس 2019".

وأوضح أن هذه المساهمة تأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية الدائم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والانسانية.