إصابة خمس فتيات في حريق «الحضانة الاجتماعية» بالدمام

نشب حريق في دار الحضانة الاجتماعية بالدمام، ما أدَّى إلى إصابة خمس فتيات، فيما لم تقع أية خسائر في الأرواح، بفضل التدخل الفوري لفرق الدفاع المدني، وسيطرتها على الموقف.

وقد تسبّب حريق نشب صباح أمس الثلاثاء بدار الحضانة الاجتماعية بالدمام، في إصابة 5 فتيات من النزيلات، قبل أن تتم السيطرة على الموقف من قبل فرق الدفاع المدني في وقت قياسي.

Advertisements

فيما أشار المتحدث الرسمي لـ« الهلال الأحمر السعودي» فهد الغامد، إلى أنّه تم الدفع بفرقتي إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق، كاشفًا أنه نجم عن الحريق إصابة 5 حالات تمت معالجتها في الموقع، خاصة أن الإصابات كانت بسيطة.

من ناحيتها، ذكرت مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع التنمية الاجتماعية ابتسام الحمیزي، أنَّ شمعة تم إشعالها من جانب الفتيات تسببت في اندلاع الحريق، وقد تمّت السيطرة على الوضع قبل أن تتفاقم الأمور. فيما أفادت مصادر إعلامية أنّ الحريق حدث إثر قيام عدد من فتيات الدار في العاشرة صباحًا بإشعال شمعة، ما أدّى إلى اشتعال النيران في بعض المحتويات، وقد حاولت الفتيات السيطرة على الحريق إلا أنهن لم يتمكنَ من ذلك، وعلى الفور قام المسؤولون عن الدار بفصل التيار الكهربائي حتى لا يتفاقم الوضع، وكانت استجابة فرق الدفاع المدني سريعة، فتم السيطرة على الحريق في وقت قياسي.

يُشار إلى أنّ وحدة الأمن والسلامة بدار الرعاية الاجتماعية بالدمام، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، نظمت ورشة عمل تدريبية تحت عنوان «السلامة واستخدام طفايات الحريق»؛ وذلك بهدف تثقيف منسوبي ومنسوبات الدار بمهام ودور الدفاع المدني ومسؤوليته الوطنية لحماية الأرواح والممتلكات. وتناولت الورشة عدة محاور أهمها: تعريف السلامة، بأنّ أهميتها تكمن في الوقاية من الحوادث أو التقليل من وقوعها إلى أدنى حد ممكن والحفاظ على الأرواح والممتلكات لترسيخ مفهوم السلامة على الجميع، كما تطرقت الورشة إلى أنواع طفايات الحريق وتصنيف أنظمة ومعدات مكافحة الحريق وأنظمة الإنذار.