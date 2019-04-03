السعودية اليوم / "الترفيه" توّقع مذكرة تفاهم لتقديم حلول تدريبية إلكترونية للعاملين أو الراغبين في العمل في قطاع الترفيه



الرياض 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

وقّعت الهيئة العامة للترفيه وشركة تكامل لخدمات الأعمال مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس أطر التعاون في المجالات ذات الاختصاص المشترك وفقاً للأدوار المناطة بكل طرف، ودراسة إمكانية تطوير المحتوى الإلكتروني الخاص بالطرفين، أو ما ينتج عن هذا التعاون من محتوى أو منتجات، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تنظيم دورات تدريبية لمنسوبي الهيئة، وتبادل البيانات والدراسات بين الطرفين.

ومثّل الهيئة العامة للترفيه في توقيع مذكرة التفاهم المدير التنفيذي لتطوير القطاع المهندس أحمد الشرقي, فيما مثّل شركة تكامل لخدمات الأعمال نائب الرئيس لتطوير الأعمال قصي عشقي.

وتهدف المذكرة في المدى المتوسط والبعيد إلى تقديم حلول تدريبية إلكترونية للعاملين أو الراغبين في العمل في قطاع الترفيه، والتركيز على الانتشار الجغرافي, الأمر الذي توفّره المنصات الإلكترونية كخيارٍ في متناول الكثيرين.

ويتوقّع أن توجِد هذه المذكرة قيمةً مُضافة عن طريق المزج بين محتوى الجودة والمعايير الخاص بالمعروض الترفيهي الذي تقدمه الهيئة، وخبرة شركة تكامل في مجال تقديم الدورات التدريبية الإلكترونية.

// انتهى //

16:50ت م

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