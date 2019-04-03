السعودية اليوم / رئيس المحكمة العامة بعرعر يلتقي مدير جامعة الحدود الشمالية



عرعر 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

التقى معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري اليوم رئيس المحكمة العامة بعرعر الشيخ الدكتور خالد بن صالح الجنيدي وذلك في مكتب معاليه ، الذي هنأ معاليه بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مديراً للجامعة.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تهم المجتمع وتخدم المنطقة والصالح العام، كما قدم الجنيدي شكره لمعالي المدير على حسن اللقاء، وما يسعى له معاليه من التطوير ومد جسور التعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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16:29ت م

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