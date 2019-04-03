السعودية اليوم / وكيل جامعة الملك خالد يكرّم مشرفي وحدات التوجيه والإرشاد



أبها 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 أبريل 2019 م واس

رعى وكيل جامعة الملك خالد الدكتور محمد الحسون حفل تكريم مشرفي وحدات التوجيه والإرشاد بالكليات، الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب ممثلة في مركز التوجيه والإرشاد.

وأعرب الحسون في بداية التكريم عن شكره لعمادة شؤون الطلاب ومركز التوجيه والإرشاد وكافة مشرفي الوحدت بمختلف الكليات على جهودهم في توجيه طلاب وطالبات الجامعة خلال العام الجامعي الحالي، مشيداً بدور تلك المراكز وأهميتها فيما تقدمه من فعاليات ومناشط من شأنها الرقي بمستوى الطلاب.

واشتمل الحفل على دورة تدريبية بعنوان "تطوير الذات" قدمها المشرف على مركز التوجيه والإرشاد الدكتور خضران السهيمي لمشرفي الوحدات.

وفي ختام الحفل كرم وكيل الجامعة مشرفي الوحدات في الكليات ومنسوبي مركز التوجيه والإرشاد.

// انتهى //

16:29ت م

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