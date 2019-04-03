السعودية اليوم / أمير القصيم يستقبل حسين العساف بمناسبة تعيينه محافظاً للرس



بريدة 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبة بمقر ديوان الإمارة اليوم ، حسين بن عبدالله العساف ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه محافظاً للرس.

ورحب سموه بالعساف وهنأه على هذه الثقة , متمنياً له التوفيق والسداد ، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل والإنتاج لخدمة أهالي محافظة الرس والمراكز التابعة لها , مقدراً سموه الجهود التي تبذل في رقي المحافظة.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما يقدم للمحافظة من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير

من جهته, أعرب محافظ الرس حسين العساف عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, وسمو نائبه على دعمهما وتشجيعهما الدائم , مثمناً توجيهات سمو أمير منطقة القصيم النيرة التي ستكون عوناً له في خدمته لمحافظة الرس وتقديم أقصى الجهود لخدمة أهلها ، معبراً عن بالغ اعتزازه وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على هذه الثقة الغالية , سائلاً الله تعالى العون والتوفيق ، وأن يكون عند حسن الظن ، لتحقيق التطلعات وإكمال مسيرة البناء والعطاء مع زملائه منسوبي المحافظة.

// انتهى //

16:27ت م

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بريدة 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبة بمقر ديوان الإمارة اليوم ، حسين بن عبدالله العساف ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه محافظاً للرس.ورحب سموه بالعساف وهنأه على هذه الثقة , متمنياً له التوفيق والسداد ، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل والإنتاج لخدمة أهالي محافظة الرس والمراكز التابعة لها , مقدراً سموه الجهود التي تبذل في رقي المحافظة.ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما يقدم للمحافظة من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ـ ، لما تشهده محافظة الرس ونظيراتها بالمنطقة من نمو وازدهار في الأصعدة كافة، في ظل ما وفرته القيادة الرشيدة من إمكانيات لتحقيق التنمية والنماء في البلد المعطاء.من جهته, أعرب محافظ الرس حسين العساف عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, وسمو نائبه على دعمهما وتشجيعهما الدائم , مثمناً توجيهات سمو أمير منطقة القصيم النيرة التي ستكون عوناً له في خدمته لمحافظة الرس وتقديم أقصى الجهود لخدمة أهلها ، معبراً عن بالغ اعتزازه وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على هذه الثقة الغالية , سائلاً الله تعالى العون والتوفيق ، وأن يكون عند حسن الظن ، لتحقيق التطلعات وإكمال مسيرة البناء والعطاء مع زملائه منسوبي المحافظة.// انتهى //16:27ت م0189

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