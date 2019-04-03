السعودية اليوم / مصرع مدني عراقي بنيران مسلحين شمال بغداد



بغداد 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

لقي مدني عراقي مصرعه بنيران أسلحة كاتمة للصوت أطلقها عليه مسلحون مجهولون شمال بغداد.

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن المسلحين فتحوا النار على الشخص المذكور أثناء وجوده في قضاء التاجي شمال بغداد، مما أدى إلى مقتله في الحال بينما لاذ المهاجمون بالفرار.

وأوضح أن الشرطة قامت بإغلاق مكان الحادث، وفتح تحقيق في ملابساته, ونقل جثة الضحية إلى الطب العدلي.

// انتهى //

16:15ت م

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