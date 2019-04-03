السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب العراقي يلتقي نظيره اللبناني



بغداد 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بغداد اليوم نظيره اللبناني الزائر نبيه بري والوفد المرافق له.

وبحثا خلال اللقاء مجالات التعاون بين البلدين في الميدان المصرفي، فضلًا عن ملف تأشيرات الدخول بين العراق ولبنان والتسهيلات الواجب تقديمها للمستثمرين.

وأكد الحلبوسي سعي العراق للانفتاح على محيطه العربي، مشيرًا إلى أهمية التواصل والعمل المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.

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16:13ت م

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