السعودية اليوم / الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي السفير الأرجنتيني لدى المملكة



الرياض 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة / مارسيلو جيلاردوني.

واستعرض الدكتور الربيعة خلال اللقاء البرامج والمشاريع التي نفذها المركز في العديد من دول العالم وخاصة اليمن.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ذات الصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وأبدى السفير الأرجنتيني إعجابه الكبير بالعمل الإنساني الذي يضطلع به المركز وتفوقه المهني الذي شهد به الجميع.

// انتهى //

16:12ت م

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