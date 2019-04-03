السعودية اليوم / فرع وزارة العمل بتبوك يسلم شاب سعودي أول شهادة فحص مهني بالمنطقة



الرياض 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

سلّم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي بمكتبه أمس، شهادة المهارة المهنية، للشاب مشاري بن يحي ابو عقيلة، لاجتيازه الفحص المهني لمهنة "دهان مباني"،وحصوله على الدرجة الأولى في هذا المجال المهني المحتكر سابقا على بعض العمالة الوافدة، وبهذا يعتبر أول مواطن بتبوك يحصل على هذه الشهادة الصادرة من ادارة العلاقات العمالية بالمنطقة.

وأثنى مدير فرع وزارة العمل بتبوك على طموح واصرار الشاب على العمل بيده ، وشجعه على ذلك والاستمرار في تطوير المهنة ، ومساعدة وتدريب زملائه من الشباب السعودي الواعد ، للنهوض بالاعمال المهنية بما يحقق تطلعات الوطن بقيادته الرشيده ، مؤكدا أن وزارة العمل لن تتأخر في دعم أي شاب طموح .

من جهته أعرب الشاب مشاري أبو عقيلة عن سعادته بإجتياز هذا الفحص المهني، مشيرا إلى أهمية أن يكسب الشاب السعودي رزقه من مثل هذه المهن.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء

وأضاف : أتمنى أن أشاهد الشباب السعودي في كل المهن فهم خير من يعمل بجد وإخلاص، وهم مبدعون عندما يعملون ولذا مهنتي كمثال هي بحاجة لفريق عمل سعودي، وكذلك في مجالات مختلفة كالسباكة والكهرباء والبناء، مبينا أنه لايجد من كثرة العروض التي تنهال عليه الوقت الكافي لأن يتعامل معها جميعا ، مؤكدا بأنه لو علم الشباب حجم مافي السوق من أعمال لتفرغوا لها وعملوا من أجلها .

وأبان أبو عقيلة في ختام حديثه بأنه لايملك الا الشكر لهذا الوطن المعطاء ولولاة الأمر الذين سخروا كل الإمكانات للشباب السعودي من تعليم ودعم وعمل، من أجل أن يصل الشباب السعودي وطموحه لايقف عند حاجز السماء بل عنانها وماهو أبعد خدمة للدين والوطن والمليك.

// انتهى //

16:10ت م

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الرياض 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واسسلّم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي بمكتبه أمس، شهادة المهارة المهنية، للشاب مشاري بن يحي ابو عقيلة، لاجتيازه الفحص المهني لمهنة "دهان مباني"،وحصوله على الدرجة الأولى في هذا المجال المهني المحتكر سابقا على بعض العمالة الوافدة، وبهذا يعتبر أول مواطن بتبوك يحصل على هذه الشهادة الصادرة من ادارة العلاقات العمالية بالمنطقة.وأثنى مدير فرع وزارة العمل بتبوك على طموح واصرار الشاب على العمل بيده ، وشجعه على ذلك والاستمرار في تطوير المهنة ، ومساعدة وتدريب زملائه من الشباب السعودي الواعد ، للنهوض بالاعمال المهنية بما يحقق تطلعات الوطن بقيادته الرشيده ، مؤكدا أن وزارة العمل لن تتأخر في دعم أي شاب طموح .من جهته أعرب الشاب مشاري أبو عقيلة عن سعادته بإجتياز هذا الفحص المهني، مشيرا إلى أهمية أن يكسب الشاب السعودي رزقه من مثل هذه المهن.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه يعمل في هذه المهنة منذ فترة ليست ببعيدة، لكنه حقق بفضل الله ارباح عالية تؤكد بأن السوق بحاجة لأيدي سعودية تحترف المهن التي كانت حكرا على بعض الجاليات ولازالت.وأضاف : أتمنى أن أشاهد الشباب السعودي في كل المهن فهم خير من يعمل بجد وإخلاص، وهم مبدعون عندما يعملون ولذا مهنتي كمثال هي بحاجة لفريق عمل سعودي، وكذلك في مجالات مختلفة كالسباكة والكهرباء والبناء، مبينا أنه لايجد من كثرة العروض التي تنهال عليه الوقت الكافي لأن يتعامل معها جميعا ، مؤكدا بأنه لو علم الشباب حجم مافي السوق من أعمال لتفرغوا لها وعملوا من أجلها .وأبان أبو عقيلة في ختام حديثه بأنه لايملك الا الشكر لهذا الوطن المعطاء ولولاة الأمر الذين سخروا كل الإمكانات للشباب السعودي من تعليم ودعم وعمل، من أجل أن يصل الشباب السعودي وطموحه لايقف عند حاجز السماء بل عنانها وماهو أبعد خدمة للدين والوطن والمليك.// انتهى //16:10ت م0177

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