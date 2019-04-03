السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة لقوة دفاع البحرين



عمان 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم رئيس هيئة الأركان العامة لقوة دفاع البحرين الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، الذي يزور الأردن حالياً، للمشاركة في أعمال الاجتماع الـ16 للجنة التعاون العسكري الأردني البحريني المشتركة العليا.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

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16:08ت م

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