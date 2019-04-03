السعودية اليوم / الربيعة يلتقي مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية النرويجية



الرياض 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض أمس، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية النرويجية إبسن لينيك.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستعرض الدكتور الربيعة إنجازات المركز وأعماله الإنسانية والإغاثية في 44 دولة حول العالم وأبرزها اليمن، مؤكدًا أن المركز يعمل على تنفيذ مشاريعه في اليمن رغم كل الانتهاكات الحوثية التي تستهدف العاملين في المجال الإغاثي.

ونوه إبسن لينيك بجهود المملكة الإنسانية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم دول العالم المختلفة، كما أبدى حرصه على تعزيز سبل التعاون بين المملكة العربية

// انتهى //

16:04ت م

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الرياض 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض أمس، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية النرويجية إبسن لينيك.وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.واستعرض الدكتور الربيعة إنجازات المركز وأعماله الإنسانية والإغاثية في 44 دولة حول العالم وأبرزها اليمن، مؤكدًا أن المركز يعمل على تنفيذ مشاريعه في اليمن رغم كل الانتهاكات الحوثية التي تستهدف العاملين في المجال الإغاثي.ونوه إبسن لينيك بجهود المملكة الإنسانية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم دول العالم المختلفة، كما أبدى حرصه على تعزيز سبل التعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج في المجالات الإغاثية والإنسانية.// انتهى //16:04ت م0174

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