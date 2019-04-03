السعودية اليوم / «عِلم» و"مايكروسوفت العربية" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم القدرات التقنية المشتركة



الرياض 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

وقع الرئيس التنفيذي لشركة «عِلم» الدكتور عبد الرحمن بن سعد الجضعي والرئيس التنفيذي لـ "مايكروسوفت العربية" المهندس ثامر بن محمد الحربي مذكرة تفاهم استراتيجية بهدف دعم القدرات التقنية المشتركة في مجالات مختلفة من أجل التعامل مع حاجة العملاء الاستراتيجيين المختلفين والمنظومات المهمة على المستوى الوطني، الأمر الذي سيمنح الفرصة للعمل في مجالات التحول الرقمي، وعلوم البيانات وتحليل الأعمال التقنية، والتعلم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، وذكاء الأعمال، والبيانات الكبيرة.

وتوفر مايكروسوفت ضمن سياق هذه الاتفاقية على إحداث الحلول الرقمية المتطورة التي تساعد الشركات والمؤسسات على تخفيض زمن الانتظار وتقديم الخدمة على مدار الساعة وتوفير النفقات التشغيلية، علاوة على مساعدتها في بناء قدراتها في مجال علوم البيانات ومن ثم تحويلها إلى نماذج ومنتجات رقمية.

وأكد المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شركة «عِلم» ماجد بن سعد العريفي أهمية هذه المذكرة التي ستسهم في رفع قدرات الموظفين في التوجهات التقنية الحديثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع إقامة علاقة تجارية طويلة الأمد بين الجهتين، مبينًا أنها تأتي ضمن خطط «عِلم» في التوسع من خلال الاستفادة من توفير التقنيات المتوافقة مع التوجهات الحديثة لعملاء الشركة الحاليين والمستقبليين، علاوة على فتح أبواب سوق متنوعة أمام الشريكين.

وأوضح أن المذكرة تدعم استمرار توجه شركة «عِلم» في توثيق شراكاتها الاستراتيجية مع شركات رائدة في مجال التقنيات الحديثة، بما يضمن الوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة إلى العميل؛ سعيًا إلى توفير أنظمة رقمية متكاملة لدعم التحول الرقمي، الأمر الذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ومن جهته أكّد الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت العربية المهندس ثامر الحربي أن مايكروسوفت تتطلع إلى تطوير وتجديد الاستراتيجيات التي يمكن من خلالها أن تقدم الدعم اللازم للمملكة بمختلف أجهزتها وبما يتوافق مع رؤيتها، مشيرًا إلى جهود الشركة في إبرام مثل هذه الاتفاقيات.

وبين أن هذه المذكرة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي للمملكة وأهدافها بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030»، وتمكين الشباب والمجتمع بالمعرفة اللازمة.

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15:57ت م

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