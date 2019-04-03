السعودية اليوم / أمير مكة المكرمة بالنيابة يوجّه بتشكيل لجنة لمتابعة تفعيل إدارات السلامة في جميع الجهات الحكومية بالمنطقة



جدة 27 رجب 1440 هـ الموافق 03 إبريل 2019 م واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، بتشكيل لجنة من الإمارة ، والدفاع المدني ، لمتابعة تفعيل إدارات السلامة في جميع الجهات الحكومية بالمنطقة ، وكذلك سرعة تأهيل تلك الجهات لمختصي السلامة وتفعيل دورهم ، على أن يتم الرفع لسموه بتقريرٍ شهري عما يتم في هذا الخصوص.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعاً ، في مقر الإمارة بجدة ، بحضور مديري الجهات الحكومية بالمنطقة ، جرى خلاله استعراض الموقف العام لمختصي وإدارات السلامة في المنشآت الحكومية.

وتخلل الاجتماع عرضٌ قدّمه مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي ، تطرق فيه لمؤشرات الوضع القائم في منشآت القطاعات الحكومية وما يتصل بأسس تطوير وتحسين الخدمة على ضوء ما صدر من لوائح معتمدة ومنظمة لذلك ، وصولاً لتحقيق غايات السلامة العامة سواءً من ناحية العنصر البشري ، أو المباني ، وبما يضمن وجود كيانات مؤهلة تمارس مهامها بكفاءة وفاعلية.

// انتهى //

15:46ت م

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