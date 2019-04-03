السعودية | خادم الحرمين الشريفين يصل الرياض قادماً من البحرين

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يصل الرياض قادماً من البحرين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:09 مساءً, 3 أبريل 2019 م المناطق - واس وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم إلى الرياض قادماً من مملكة البحرين.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عند سلم الطائرة بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

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