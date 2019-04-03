شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية شكر لملك البحرين والان نبدء بالتفاصيل
لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والأواصر الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة.
ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة ، وعلى الشعب البحريني الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار ".
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