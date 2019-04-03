شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائدي مركبتين عرضا حياة طالبات للخطر والان نبدء بالتفاصيل

تمكن رجال مرور جدة من ضبط قائدي مركبتين لنقل الطالبات على طريق الحرمين عرضا أرواح الطالبات للخطر ومخالفتهما أنظمة السير بعد قيامهما بالقيادة بشكل متهور . وكان ت شبكات التوتصل الاجتماعي قد تناقلت فيديو للمركبتين يسيران على طريق الحرمين بشكل متهمور وبداخلهما عدد من الطالبات فتم رصد الفيديوهات ومتابعتها والتوصل إلى قائدى المركبتين ، وجار إتخاذ الإجراءات اللازمة معهما .

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