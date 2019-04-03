شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائدي مركبتين عرضا حياة طالبات للخطر والان نبدء بالتفاصيل
وكان ت شبكات التوتصل الاجتماعي قد تناقلت فيديو للمركبتين يسيران على طريق الحرمين بشكل متهمور وبداخلهما عدد من الطالبات فتم رصد الفيديوهات ومتابعتها والتوصل إلى قائدى المركبتين ، وجار إتخاذ الإجراءات اللازمة معهما .
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