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حصة مدرسية في «مغسلة الموتى»

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أثارت واقعة بطلها معلم بإحدى مدارس الطائف ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى ، حيث قام المعلم بزيارة إلى مغسلة للموتى وبصحبته مجموعة من تلاميذه لشرح أحد الدروس لهم على الطبيعة ، وقد انقسم رواد السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض فيما تحدث بعض الإجراءات من قبل " التعليم" لمعرفة حقيقة الواقعة .

من جانبه كشف المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي في تصريح خاص لـ " اليوم " بأنه لم يوجه بالتحقيق مع المعلم وانما طلب من إدارة المدرسة والمشرف المختص التحقق من الواقعة وهل هي من المنهج أم من خارجه ورفع تقرير مفصل عن كافة الملابسات.

فيما فيما طالب بعض رواد التواصل الاجتماعى بمحاسبته المعلم على فعله لهذه الفئه العمرية، في حين وقف الكثير مع المعلم متعاطفين معه عقب مشاهدة قصاصة من المنهج مذكور فيها حرفياً ما قام به المعلم مع طلابه .

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