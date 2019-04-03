شكرا لقرائتكم خبر عن حصة مدرسية في «مغسلة الموتى» والان نبدء بالتفاصيل
من جانبه كشف المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي في تصريح خاص لـ " اليوم " بأنه لم يوجه بالتحقيق مع المعلم وانما طلب من إدارة المدرسة والمشرف المختص التحقق من الواقعة وهل هي من المنهج أم من خارجه ورفع تقرير مفصل عن كافة الملابسات.
فيما فيما طالب بعض رواد التواصل الاجتماعى بمحاسبته المعلم على فعله لهذه الفئه العمرية، في حين وقف الكثير مع المعلم متعاطفين معه عقب مشاهدة قصاصة من المنهج مذكور فيها حرفياً ما قام به المعلم مع طلابه .
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