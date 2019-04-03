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2019-04-03 خادم الحرمين في برقية لملك البحرين: زيارتنا أكدت عمق العلاقات التاريخية والأواصر الأخوية متابعات الخليج 365 - واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إثر مغادرة البحرين فيما يلي نصها :

صاحب الجلالة الأخ الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله

ملك مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدّم بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

جلالة الملك .. لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والأواصر الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة.

ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة ، وعلى الشعب البحريني الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.،،،

أخوكم

خادم الحرمين الشريفين

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية









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