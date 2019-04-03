الأخضر يطغى على مؤشر الأسهم السعودية عند الإغلاق

2019-04-03

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 50.79 نقطة ليقفل عند مستوى 8985.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 178 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 128 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخبير ريت, مجموعة السعودية, البلاد, تشب, وأسمنت العربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الدوائية, الإعادة السعودية, مجموعة السريع, زين السعودية, وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5% و 3.05% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, كيان السعودية، الخضري, التصنيع, وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, دار الأركان, كيان السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 68.26 نقطة ليقفل عند مستوى 3610.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 105 آلاف سهم تقاسمتها 215 صفقة.