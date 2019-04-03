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2019-04-03 الإطاحة بقائدي مركبتي الطالبات المتهورين بجدة متابعات الخليج 365 - جدة Advertisements أطاح مرور جدة بقائدي مركبتين للطالبات بعد مقطع فيديو متداول يظهر تهورهما أثناء القيادة وتعريضهما حياة الطالبات للخطر.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تهور قائدي مركبتين لنقل الطالبات على طريق الحرمين، ضبط مرور جدة قائدي المركبتين لتعريضهما أرواح الطالبات للخطر ومخالفتهما أنظمة السير.









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